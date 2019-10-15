Количество лесных пожаров в Пензенской области уменьшилось, а площадь выросла Общество

Пенза, 15 октября 2019. PenzaNews. Количество лесных пожаров в Пензенской области уменьшилось в 2019 году по сравнению с 2018-м, при этом пройденная огнем площадь выросла. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минлесхоза региона во вторник, 15 октября.

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«За 2019 год на землях лесного фонда, расположенных на территории Пензенской области, возникло 75 лесных пожаров на площади 214,5 га», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что в прошлом году возникло 80 лесных пожаров на площади 180,5 га.

«Увеличение площади, пройденной огнем, связано с массовым проведением сельскохозяйственных палов в весенний период», — поясняется в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что также в числе причин пожаров в лесах — нарушение гражданами правил безопасности.

«Все пожары были обнаружены своевременно и ликвидированы в день возгорания», — подчеркивается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», календарный период прохождения пожароопасного сезона на территории Пензенской области определен с 15 апреля по 15 октября 2019 года.