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В Пензенской области географический диктант напишут почти на 50 площадках

21:45 | 15.10.2019 | Общество

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Пенза, 15 октября 2019. PenzaNews. 48 площадок для проведения акции «Географический диктант – 2019» зарегистрировано в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель областного отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов.

В Пензенской области географический диктант напишут почти на 50 площадках. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в Пензе проверить свои знания можно будет в ПГУ, филиале Московского университета имени С.Ю. Витте, школах №59 и №66, финансово-экономическом лицее №29, литературном музее, а также по предварительному согласованию — в филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

«В прошлом году было зарегистрировано 18 площадок», — отметил собеседник агентства.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе председателя попечительского совета РГО, президента РФ Владимира Путина с 2015 года.

Его целью является повышение интереса к географии страны среди населения.

В 2019 году акция пройдет 27 октября более чем на 5,5 тыс. площадок в России и за рубежом. Диктант составлен в четырех вариантах: демонстрационном, для очной проверки знаний и в режиме онлайн, а также для инвалидов по зрению.

Все они подготовлены на русском и английском языках и идентичны по степени сложности.

Каждый вариант состоит из 40 вопросов, разделенных на две части. Первая — 10 вопросов базового уровня — составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая — 30 — потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

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