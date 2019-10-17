В Пензе объявлен аукцион на реконструкцию фонтана с начальной ценой почти 158 млн. рублей Общество

Пенза, 17 октября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило электронный аукцион по определению подрядчика для выполнения работ по реконструкции фонтана на улице Московской и благоустройству прилегающей территории.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 157 млн. 670 тыс. 760 рублей.

Предполагается, что финансирование будет осуществляться из бюджета Пензы в три этапа: на 2019 год предусмотрено 49 млн. 70 тыс. рублей, на 2020 — 77 млн. 240 тыс. рублей, на 2021 — 31 млн. 360 тыс. 760 рублей.

При этом в качестве даты окончания работ указано 15 декабря 2020 года.

Как поясняется в документации, размещенной на официальном портале госзакупок, комбинированный светомузыкальный фонтан будет состоять из трех частей: место в центре займет прямоугольная чаша, а по краям — два квадратных пешеходных фонтана.

Поблизости проектом предусмотрены сквер, детская площадка и выставочная зона.

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Договор на реконструкцию Фонтанной площади заключили УКС, фонд «Развитие» и «Техстрой»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 октября 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова, фонд поддержки региональных проектов «Развитие» в лице президента Евгения Сиротского и ООО «Техстрой» в лице гендиректора Алексея Алексеева заключили договор на реконструкцию фонтана и прилегающей территории на сумму около 99 млн. рублей.

Торги перед этим не проводились, поскольку бюджетных трат по данному договору, который рассчитан на период до 15 июля 2020 года, не предусмотрено.

К настоящему времени Сбербанк выделил на реконструкцию фонтана в Пензе 100 млн. рублей.