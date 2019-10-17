EN
14:39:34 Четверг, 17 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе объявлен аукцион на реконструкцию фонтана с начальной ценой почти 158 млн. рублей

14:05 | 17.10.2019 | Общество

Печать

Пенза, 17 октября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило электронный аукцион по определению подрядчика для выполнения работ по реконструкции фонтана на улице Московской и благоустройству прилегающей территории.

В Пензе объявлен аукцион на реконструкцию фонтана с начальной ценой почти 158 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 157 млн. 670 тыс. 760 рублей.

Предполагается, что финансирование будет осуществляться из бюджета Пензы в три этапа: на 2019 год предусмотрено 49 млн. 70 тыс. рублей, на 2020 — 77 млн. 240 тыс. рублей, на 2021 — 31 млн. 360 тыс. 760 рублей.

При этом в качестве даты окончания работ указано 15 декабря 2020 года.

Как поясняется в документации, размещенной на официальном портале госзакупок, комбинированный светомузыкальный фонтан будет состоять из трех частей: место в центре займет прямоугольная чаша, а по краям — два квадратных пешеходных фонтана.

Поблизости проектом предусмотрены сквер, детская площадка и выставочная зона.

Читайте также

Договор на реконструкцию Фонтанной площади заключили УКС, фонд «Развитие» и «Техстрой»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 октября 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова, фонд поддержки региональных проектов «Развитие» в лице президента Евгения Сиротского и ООО «Техстрой» в лице гендиректора Алексея Алексеева заключили договор на реконструкцию фонтана и прилегающей территории на сумму около 99 млн. рублей.

Торги перед этим не проводились, поскольку бюджетных трат по данному договору, который рассчитан на период до 15 июля 2020 года, не предусмотрено.

К настоящему времени Сбербанк выделил на реконструкцию фонтана в Пензе 100 млн. рублей.

Загрузка...
Читайте также
Уголовное дело возбуждено в отношении матери, не следившей за здоровьем своих детей В «Пензаэнерго» продолжают развивать интеллектуальную систему учета электроэнергии
В Пензе пенсионер получил 7 лет колонии за убийство в баре В Пензенской области прокуратура откроет горячую линию по вопросам защиты прав детей
В Пензе осужденные сыграли в «Что? Где? Когда?» на призы от «Ванюшкиных сладостей» Реконструкцию центра «На Ленинградской» в Пензе намечено завершить к маю
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement