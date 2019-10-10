Договор на реконструкцию Фонтанной площади заключили УКС, фонд «Развитие» и «Техстрой» Общество

Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. МКУ «Управление капитального строительства города Пензы», фонд поддержки региональных проектов «Развитие» и ООО «Техстрой» заключили договор на реконструкцию фонтана и прилегающей территории.

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Они выступили в качестве заказчика, плательщика и подрядчика соответственно.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», подписи под документом, датированным 4 октября, поставили начальник УКСа Игорь Умнов, президент фонда Евгений Сиротский и генеральный директор компании «Техстрой» Алексей Алексеев.

Торги перед заключением договора не проводились, поскольку бюджетных трат не предусмотрено. Согласно данным мэрии Пензы, цена составила около 99 млн. рублей.

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В свою очередь управляющий Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева сообщила, что учреждение, как и планировалось ранее, выделило на реконструкцию фонтана в центре города 100 млн. рублей.

По словам Евгения Сиротского, благодаря перечисленным денежным средствам начаты работы по обновлению Фонтанной площади, реконструкция которой потребует дополнительных вложений.

«Естественно, планируется привлекать еще деньги спонсорские. Спонсорская помощь Сбербанка — это только сама чаша фонтана, а прилегающая территория вся — это региональные деньги: город, область», — сказал он в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

Заключенный трехсторонний договор рассчитан на период до 15 июля 2020 года.