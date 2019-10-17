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Белозерцев прокомментировал слова Дитриха о результатах реализации проекта «БКАД»

14:44 | 17.10.2019 | Общество

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Пенза, 17 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал слова министра транспорта России Евгения Дитриха, который назвал регион в числе лидеров по выполнению ремонтных работ в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

Белозерцев прокомментировал слова Дитриха о результатах реализации проекта «БКАД». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это результат системной работы по проекту», — сказал руководитель субъекта федерации.

Иван Белозерцев пояснил, что проектный офис под руководством председателя правительства Пензенской области Николая Симонова еженедельно отслеживает выполнение текущих задач и решает проблемные вопросы.

«Не реже одного раза в квартал на заседание штаба приглашаются руководители подрядных организаций, которые докладывают о проводимой работе», — добавил Иван Белозерцев.

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Он также обратил внимание на то, что перечень объектов, подлежащих ремонту в 2019 году, был сформирован заблаговременно, а контракты заключены оперативно благодаря подготовленной заранее проектно-сметной документации.

«Подрядные организации приступили к дорожным работам сразу же, как позволили погодные условия», — напомнил глава региона.

По словам Ивана Белозерцева, на данный момент ведется активная подготовка к ремонту дорог, включенных в план на 2020 год.

«Список объектов утвержден. Проектно-сметная документация разработана. Положительное заключение имеется по всем объектам», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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