Дитрих назвал Пензенскую область в числе лидеров по ремонту дорог в рамках «БКАД» Общество

Екатеринбург, 17 октября 2019. PenzaNews. Министр транспорта России Евгений Дитрих назвал Пензенскую область в числе регионов-лидеров по выполнению ремонтных работ в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

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«В этом году в 83 субъектах Российской Федерации дорожные работы запланированы на 6,9 тыс. объектах. Объектов, переходящих на 2020 год, 650. По данным, которые внесены регионами в систему оперативного управления проектом «Эталон», все объекты сейчас в работе или практически закончены — 99,26% с контрактами. По завершении года мы запланировали получить 6,5 тыс. км отремонтированных региональных дорог. […] Считаю необходимым отметить сегодня регионы-лидеры по выполнению всех ремонтных работ, включая финишную укладку асфальтобетона. [...] Лидеры: Белгородская, Самарская, Владимирская, Воронежская, Пензенская, Тамбовская, Тульская, Мурманская, Ульяновская области, Удмуртская и Чеченская республики», — сказал Евгений Дитрих, выступая с докладом о предварительных итогах первого года реализации нацпроекта «БКАД» на совещании в Екатеринбурге в минувшую среду, 16 октября.

Он добавил, что по 12 капиталоемким объектам из 17-ти заключены контракты и начаты работы.

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«Уже оплачено 1,5 млрд. рублей из 5 млрд. запланированных, но пять объектов, по которым контракты еще не заключены, вызывают у нас тревогу. Это Мордовия — там запланировано начать строительство обхода Рузаевки; Ивановская область с западным обходом Иваново; Орловская область — реконструкция Красного моста в Орле. Кроме того, не заключены сегодня контракты на строительство транспортной развязки в Нижегородской области и проезда Гагарина в Нижнем Новгороде. Все объекты переходящие. Стройка завершается только в конце будущего года. Тем не менее мы обратим внимание регионов, которые должны начать строительные работы, на необходимость скорейшего завершения конкурсных процедур», — пояснил министр.

Евгений Дитрих обратил внимание на то, что выполнение задачи по созданию реестра новых и наилучших технологий и материалов ведется с опережением.

«В реестре уже 30 наиболее актуальных технологий. К концу года мы их количество доведем до 200. У нас есть целевой показатель: доля контрактов, которые заключаются с использованием новых технологий из реестра. Уже сейчас этот показатель перевыполнен втрое. Регионы активно задействуют новые технологии, материалы и конструкции, которые предусмотрены в реестре», — отметил он.

Глава Минтранса России констатировал, что также с опережением идет размещение дополнительных стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения — регионы перевыполнили план на 20%.

По словам Евгения Дитриха, определенные вопросы есть по заключению контрактов жизненного цикла, доля которых, по информации субъектов РФ, якобы достигла 14,5%.

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«Перепроверили — сведения не вполне точны. [...] Сегодня, поскольку основная часть наших работ — это ремонт, стройки там практически нет в проекте, получается такой урезанный, кривой контракт жизненного цикла. Поэтому все сейчас как-то пытаются выкручиваться и под показатели, которые существуют, подтягивать то, что есть, что возможно. Предложение: мы подработаем в рамках проектного комитета, переделаем контракты — по капитальным объемам, по стройке, по реконструкции — мы будем заключать на жизненном цикле, и хотели бы предложить именно к ним применять этот показатель», — сказал министр.

Он также остановился на предложении ряда субъектов РФ включить в региональные программы мероприятия по приведению в нормативное состояние улиц, проспектов и площадей с названием «Победа» в преддверии 75-летия Великой Победы, которое будет отмечаться 9 мая 2020 года.

«Данные мероприятия не потребуют дополнительных расходов. Проделанная работа с учетом уже запланированных мероприятий в честь Дня Победы станет данью памяти павшим в Великой Отечественной войне», — цитирует Евгения Дитриха пресс-служба правительства России.