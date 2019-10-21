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Прокуратура потребовала заделать на деревенской дороге ямы глубиной более 40 см

09:30 | 21.10.2019 | Общество

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Тамала, 21 октября 2019. PenzaNews. Прокуратура Тамалинского района Пензенской области потребовала от администрации Ульяновского сельсовета устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения на территории деревни Токаревки.

Прокуратура потребовала заделать на деревенской дороге ямы глубиной более 40 см. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что на автомобильной дороге общего пользования местного значения в деревне Токаревка, находящейся в собственности Ульяновского сельсовета Тамалинского района, имеются ямы глубиной более 40 см, выбоины, колейность и размытие грунта. Дальнейшее бездействие собственника автодороги может повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, причинение вреда жизни и здоровью людей, материального ущерба», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что по результатам проверки внесено представление об устранении нарушений.

«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — отметила собеседница агентства.

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