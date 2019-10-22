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В Пензе открыт набор пожилых людей в школу экскурсоводов

08:53 | 22.10.2019 | Общество

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Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Набор пожилых людей в школу экскурсоводов открыт на базе городской библиотеки №7 имени А.И. Куприна на улице Токарной в Пензе.

В Пензе открыт набор пожилых людей в школу экскурсоводов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он ведется в рамках проекта «Пенза — моя вдохновительница», на который выделены гранты по программе «Активное долголетие» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и по итогам всероссийского конкурса «Молоды душой».

«В рамках школы экскурсоводов наши «серебряные» волонтеры смогут освоить азы специальности, научатся разрабатывать интересные маршруты, а затем поделятся своими интересными рассказами о родном городе с участниками наших увлекательных прогулок», — пояснила автор проекта Наталья Гордина.

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Просветительский проект, предусматривающий работу экскурсионного бюро «серебряных» волонтеров «Пенза — моя вдохновительница», реализуется на базе библиотеки №7. Он направлен на вовлечение пожилых людей в разработку туристических маршрутов, создание буклетов и проведение экскурсий.

В 2019 году проект получил поддержку благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко по итогам грантового конкурса «Активное поколение». На выделенные денежные средства было приобретено оборудование для экскурсий.

В октябре проект вошел в число победителей всероссийского конкурса «Молоды душой» и выиграл грант в 50 тыс. рублей. На эти средства будет приобретено необходимое оборудование — ноутбук, фотоаппарат, а также новые книги, расходные материалы для печати рекламных буклетов и листовок.

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