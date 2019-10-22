EN
23:20:40 Вторник, 22 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

На парковке вблизи площади Ленина в Пензе стала доступна оплата картой

19:37 | 22.10.2019 | Общество

Печать

Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Оплата услуг банковской картой стала доступна на муниципальной автоматизированной парковке вблизи площади имени В.И. Ленина в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

На парковке вблизи площади Ленина в Пензе стала доступна оплата картой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Соответствующая функция платежного терминала подключена для удобства пользования парковкой», — отметили в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что это первая платная муниципальная парковка, на которой автомобилисты могут расплатиться как наличными, так и с помощью карты.

Муниципальная автоматизированная парковка вблизи площади имени В.И. Ленина в Пензе была оборудована летом 2019 года. Сначала она работала в тестовом режиме, а с сентября за пользование ею стали взимать плату — 20 рублей в час.

Оператором парковки является муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы».

Загрузка...
Читайте также
В Сердобском районе возбуждено дело по факту убийства пастуха В Никольском районе возбуждено уголовное дело в отношении матери троих детей
В Колышлее больница впервые получила маммограф Представители банка «Кузнецкий» приняли участие в международном форуме ВБА-2019
В Пензе подведены предварительные итоги месячника по благоустройству «Росэлектроника» познакомит пензенских студентов с работой предприятий холдинга
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement