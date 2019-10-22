На парковке вблизи площади Ленина в Пензе стала доступна оплата картой Общество

Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Оплата услуг банковской картой стала доступна на муниципальной автоматизированной парковке вблизи площади имени В.И. Ленина в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Соответствующая функция платежного терминала подключена для удобства пользования парковкой», — отметили в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что это первая платная муниципальная парковка, на которой автомобилисты могут расплатиться как наличными, так и с помощью карты.

Муниципальная автоматизированная парковка вблизи площади имени В.И. Ленина в Пензе была оборудована летом 2019 года. Сначала она работала в тестовом режиме, а с сентября за пользование ею стали взимать плату — 20 рублей в час.

Оператором парковки является муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы».