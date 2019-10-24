В Никольске увековечили память Владимира Квышко Общество

Никольск, 24 октября 2019. PenzaNews. Мемориальная доска подполковнику Владимиру Квышко установлена на улице Московской в Никольске Пензенской области — вблизи здания межрайонного отдела МВД.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

В церемонии, состоявшейся по этому случаю в четверг, 24 октября, приняли участие начальник управления ФСБ России по Пензенской области Дмитрий Поляков, глава администрации Никольского района Людмила Линина, другие официальные лица, сотрудники правоохранительных органов и школьники.

От имени членов совета ветеранов регионального УФСБ на торжественном мероприятии с приветственным словом выступил председатель объединения Борис Пузаков.

После окончания церемонии присутствующие возложили цветы к мемориальной доске.

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Квышко Владимир Прокофьевич родился 12 мая 1947 года в городе Пугачеве Саратовской области в семье офицера Вооруженных сил СССР.

В 1965 году окончил среднюю школу №25 города Пензы, в 1970 году — Пензенский политехнический институт, получив квалификацию «Радиоинженер», в 1974 году — высшие курсы КГБ СССР.

С 1970 по 1972 годы трудился в Пензенском научно-исследовательском электротехническом институте, затем возглавил комсомольскую организацию НПО «Кристалл».

С февраля 1973 года работал в управлении КГБ СССР, федеральной службе контрразведки, федеральной службе безопасности России по Пензенской области. Прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника секретариата – начальника группы дежурных. Около 7 лет — с 1981 по 1988 годы — являлся начальником никольского городского отделения управления КГБ СССР по Пензенской области.

В апреле 1996 года был командирован в УФСБ России по Чечне, где занимался вопросами совершенствования деятельности дежурной службы. В дальнейшем был назначен начальником секретариата республиканского управления.

6 августа 1996 года вооруженные формирования сепаратистов развязали широкомасштабные боевые действия в Грозном. Боевики окружили общежитие УФСБ, где находился Владимир Квышко. В течение трех суток он возглавляя сектор обороны объекта, непосредственно участвовал в отражении многочисленных ожесточенных атак противника.

На рассвете 9 августа, когда возможности обороны в разрушенном и горящем здании были исчерпаны, чекисты в организованном порядке пошли на прорыв кольца окружения. Группа под командованием подполковника прикрывала отход товарищей. В ходе боя с превосходящими силами сепаратистов он был ранен в ноги. Оценив ситуацию, Владимир Квышко приказал группе прорываться к зданию УФСБ, а сам, жертвуя собой, остался и до последнего вздоха вел неравный бой с противником, отвлекая на себя его силы и огневые средства.

За совершенный подвиг указом президента Российской Федерации посмертно награжден орденом Мужества.

Навечно зачислен в списки личного состава УФСБ России по Пензенской области.

Средней школе №25 в Пензе, где учился Владимир Квышко, присвоено его имя.