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Новая электричка будет ходить от Пензы-I до станции Селикса с 1 ноября

10:13 | 25.10.2019 | Общество

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Пенза, 25 октября 2019. PenzaNews. Новый пригородный поезд будет курсировать между станциями Пенза-I и Селикса с пятницы, 1 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь АО «Башкортостанская ППК» Сергей Спатар.

Новая электричка будет ходить от Пензы-I до станции Селикса с 1 ноября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стоимость проезда в одну сторону составит 29 рублей 80 копеек», — уточнил собеседник агентства.

Он пояснил, что электричка будет отправляться с Пензы-I в 7.27, затем делать остановки на Пензе-II, на 720 км и прибывать на станцию Селикса в 7.43, а в обратном направлении путь продлится с 7.53 до 8.10.

Сергей Спатар добавил, что вечером со станции Пенза-I электричка будет отходить в 17.35, прибывать к месту назначения в 17.51, а в обратном направлении путь займет период с 18.03 до 18.20.

«Электропоезд будет ходить в четырехвагонном варианте», — уточнил пресс-секретарь АО «Башкортостанская ППК», отметив, что при увеличении количества пассажиров будет рассмотрен вопрос о дополнительных вагонах.

Он подчеркнул, что в электричке будут действовать предусмотренные законодательством льготы.

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