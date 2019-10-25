Прокуратура выявила нарушения при строительстве новой школы в Пензе Общество

Пенза, 25 октября 2019. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры Октябрьского района Пензы выявили нарушения, допущенные при возведении здания школы в микрорайоне №3 третьей очереди строительства Арбеково.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, на момент проверки на объекте производились работы основного периода, однако подготовительные не были завершены в объеме, предусмотренном проектной документацией.

«Частично не было выполнено ограждение строительной площадки и устройство временных дорог с площадками для складирования стройконструкций из железобетонных плит, отсутствовал пожарный щит, пункт очистки колес, информационный щит», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что генеральному директору ООО «Строй-Партнер» Станиславу Маслякову было внесено представление, по результатам рассмотрения которого необходимые мероприятия выполнены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

«По возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)» постановлением управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области руководитель проекта ООО «Строй-Партнер» оштрафован на 20 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства.