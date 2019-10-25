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Прокуратура выявила нарушения при строительстве новой школы в Пензе

14:15 | 25.10.2019 | Общество

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Пенза, 25 октября 2019. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры Октябрьского района Пензы выявили нарушения, допущенные при возведении здания школы в микрорайоне №3 третьей очереди строительства Арбеково.

Прокуратура выявила нарушения при строительстве новой школы в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, на момент проверки на объекте производились работы основного периода, однако подготовительные не были завершены в объеме, предусмотренном проектной документацией.

«Частично не было выполнено ограждение строительной площадки и устройство временных дорог с площадками для складирования стройконструкций из железобетонных плит, отсутствовал пожарный щит, пункт очистки колес, информационный щит», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что генеральному директору ООО «Строй-Партнер» Станиславу Маслякову было внесено представление, по результатам рассмотрения которого необходимые мероприятия выполнены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

«По возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)» постановлением управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области руководитель проекта ООО «Строй-Партнер» оштрафован на 20 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства.

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