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В Пензенской области определены финалисты конкурса агитбригад «Радуга жизни»

14:39 | 25.10.2019 | Общество

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Пенза, 25 октября 2019. PenzaNews. Оргкомитет регионального фестиваля-конкурса агитбригад «Радуга жизни – 2019» определил команды, которые примут участие в финале.

В Пензенской области определены финалисты конкурса агитбригад «Радуга жизни». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На основании оценки 26 видеороликов, представленных школьниками из разных уголков Пензенской области, отобрано десять агитбригад — «Вместе» из Нижнего Ломова, «До 16 и старше» из Колышлейского района, «Новое поколение» из Бессоновского, «Горящие сердца» из Шемышейского, «Вектор» из Земетчинского, «Крылья» из Лунинского, «Мечта» из Башмаковского, «Ритм» из Вадинского, «Военно-патриотический клуб» из Кузнецка и «Будь здоров» из Спасска.

Финал состоится в доме молодежи 30 октября, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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