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Глава Пензы призвал депутатов подключиться к формированию плана ремонта дорог на 2020 год

14:44 | 26.10.2019 | Общество

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Пенза, 26 октября 2019. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин призвал депутатов городской думы подключиться к формированию плана работ по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») на 2020 год, за подготовку которого отвечает мэрия.

Глава Пензы призвал депутатов подключиться к формированию плана ремонта дорог на 2020 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его мнению, в настоящее время данный проект не учитывает интересы жителей частного сектора.

Владимир Мутовкин пояснил, что люди нередко задают вопросы о том, когда отремонтируют те или иные дороги вдоль индивидуальных домов, однако пока они зачастую остаются без ответа.

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«Нужно из «БКАД» выделить определенную подпрограмму и понимать, сколько денег мы будем тратить на частный сектор», — предложил он один из возможных вариантов решения проблемы в ходе 4-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в минувшую пятницу, 25 октября.

Глава Пензы отметил также, что в городе можно наблюдать ситуацию, когда с определенной периодичностью осуществляется асфальтировка тех дорог, которые были отремонтированы относительно недавно, а другие остаются без внимания на протяжении многих лет.

«Есть такие примеры, и к решению этого вопроса при утверждении этой программы надо привлекать депутатов. [...] Если вы видите такое несоответствие, вносите предложения», — сказал Владимир Мутовкин, обращаясь к народным избранникам.

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