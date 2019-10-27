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Пассажирооборот автотранспорта в Пензенской области снизился на 8%

10:35 | 27.10.2019 | Общество

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Пенза, 27 октября 2019. PenzaNews. Пассажирооборот автомобильного транспорта снизился в Пензенской области с января по сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 8% до 1,097 млрд. пассажиро-километров. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Пассажирооборот автотранспорта в Пензенской области снизился на 8%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За девять месяцев текущего года пассажирским автомобильным транспортом перевезено 54 млн. 213 тыс. человек.

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По данным Пензастата, это на 3,5% больше, чем с января по сентябрь 2018 года.

Пассажирооборот транспорта — объем работы транспорта по перевозкам пассажиров. Определяется суммированием произведений количества пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние. Исчисляется раздельно по видам транспорта, сообщения и другим признакам.

Число пассажиров, перевезенных за определенный период времени, учитывается по видам транспорта, сообщений и другим признакам. Данные приводятся с учетом пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда.

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