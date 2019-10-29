В Пензенской области увеличат число комплексов фото- и видеофиксации ПДД Общество

Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Число комплексов фото- и видеофиксации правил дорожного движения (ПДД) будет увеличено в Пензенской области в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор ГБУ «Безопасный регион» Олег Юрков.

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Он уточнил, что в настоящее время в распоряжении имеется 111 единиц, в том числе 79 стационарных камер и 32 передвижных комплекса.

«В 2020 году всего будет 157. Увеличим на 46 единиц», — сказал собеседник агентства.

Олег Юрков пояснил, что в их число входят 36 стационарных камер, а также десять многофункциональных комплексов.

«Они могут работать и как стационарные, и как передвижные», — отметил руководитель учреждения.

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По его словам, приобрести комплексы фото- и видеофиксации ПДД намечено в текущем году, а в начале следующего основная часть из них будет введена в работу.

Олег Юрков добавил, что новые дорожные камеры планируется размещать в местах концентрации ДТП с целью сокращения аварийности в целом, а также предотвращения случаев травмирования и гибели людей.

При этом он обратил внимание на то, что фиксация нарушений является не панацеей, а лишь одним из факторов, влияющих на ситуацию на дорогах, наряду с качеством подготовки водителей, состоянием проезжей части, разметки, наличия знаков, а также многих других.

Директор ГБУ «Безопасный регион» сообщил, что на обеспечение работы комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, обработку и доставку постановлений об административных правонарушениях в бюджете региона на 2019 год заложено более 190 млн. рублей, что соответствует уровню 2018-го.