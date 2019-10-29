EN
12:10:16 Вторник, 29 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области увеличат число комплексов фото- и видеофиксации ПДД

11:32 | 29.10.2019 | Общество

Печать

Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Число комплексов фото- и видеофиксации правил дорожного движения (ПДД) будет увеличено в Пензенской области в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор ГБУ «Безопасный регион» Олег Юрков.

В Пензенской области увеличат число комплексов фото- и видеофиксации ПДД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что в настоящее время в распоряжении имеется 111 единиц, в том числе 79 стационарных камер и 32 передвижных комплекса.

«В 2020 году всего будет 157. Увеличим на 46 единиц», — сказал собеседник агентства.

Олег Юрков пояснил, что в их число входят 36 стационарных камер, а также десять многофункциональных комплексов.

«Они могут работать и как стационарные, и как передвижные», — отметил руководитель учреждения.

Читайте также

Владимир Путин призвал не прятать камеры фиксации нарушений ПДД

По его словам, приобрести комплексы фото- и видеофиксации ПДД намечено в текущем году, а в начале следующего основная часть из них будет введена в работу.

Олег Юрков добавил, что новые дорожные камеры планируется размещать в местах концентрации ДТП с целью сокращения аварийности в целом, а также предотвращения случаев травмирования и гибели людей.

При этом он обратил внимание на то, что фиксация нарушений является не панацеей, а лишь одним из факторов, влияющих на ситуацию на дорогах, наряду с качеством подготовки водителей, состоянием проезжей части, разметки, наличия знаков, а также многих других.

Директор ГБУ «Безопасный регион» сообщил, что на обеспечение работы комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, обработку и доставку постановлений об административных правонарушениях в бюджете региона на 2019 год заложено более 190 млн. рублей, что соответствует уровню 2018-го.

Загрузка...
Читайте также
В пензенских поликлиниках открыта запись на субботнее УЗИ Пензенский «Дизель» по буллитам уступил «Бурану»
Специалисты «Пензаэнерго» выявили факты незаконного энергопотребления на 19 млн. рублей Телефонный мошенник обманул жительницу Пензы на 1 млн. рублей
В Пензенской области собрали 450 тыс. тонн подсолнечника В Пензенской области девять человек задержаны по делу о сбыте наркотиков
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement