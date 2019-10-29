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Лузгин предложил организовать работу мобильных кофеен на Юбилейной площади 4 ноября

13:40 | 29.10.2019 | Общество

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Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Избранный глава администрации Пензы Андрей Лузгин предложил организовать работу мобильных кофеен на Юбилейной площади в День народного единства в дополнение к полевой кухне с раздачей каши и чая.

Лузгин предложил организовать работу мобильных кофеен на Юбилейной площади 4 ноября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензе достаточно мобильных кофеен. Имеет смысл пригласить их на данное мероприятие и разместить на разных частях площади, чтобы пензенцы не стояли в очереди у одной точки», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 29 октября.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, также Андрей Лузгин дал ряд поручений, касающихся обеспечения безопасности при проведении праздничных мероприятий.

В понедельник, 4 ноября, на Юбилейной площади Пензы пройдет митинг по случаю Дня народного единства. Перед его началом зрители увидят театрализованное представление, посвященное истории праздника, а затем — выступления творческих коллективов.

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