Театрализованное представление ждет пензенцев на Юбилейной площади 4 ноября Общество

Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Театрализованное представление, посвященное истории Дня народного единства, откроет митинг по случаю государственного праздника, который пройдет на Юбилейной площади Пензы в понедельник, 4 ноября.

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После этого состоится официальная часть, а затем зрители увидят выступления творческих коллективов.

Ожидается, что торжества продлятся с 10.00 до 12.00, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню народного единства, вблизи Юбилейной площади Пензы будут действовать ограничения для транспорта с 20.00 воскресенья, 3 ноября, до 13.00 следующего дня.

Проезд и стоянка будут запрещены на улице Пугачева — от улицы Новый Кавказ до улицы Бакунина; на улице Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова, а также от улицы Некрасова до улицы Пугачева.

Кроме того, движение автомобилей будет прекращено по улице Новый Кавказ — от улицы Толстого до улицы Пугачева.