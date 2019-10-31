В Пензе подготовят тысячи новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей Общество

Пенза, 31 октября 2019. PenzaNews. Несколько тысяч подарков, приобретенных за счет бюджетных средств, будет вручено в Пензе детям из многодетных семей во время праздничных мероприятий в честь Нового года. Об этом сообщил вице-мэр Владимир Попков.

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«На данные цели в бюджете города заложено 900 тыс. рублей. По линии министерства труда и социального развития области будет выделено более 5,7 тыс. подарков. Еще 2,3 тыс. новогодних подарков предоставят спонсоры», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в минувшую среду, 30 октября.

По данным пресс-службы мэрии, подарки будут вручены детям во время новогодних праздников в образовательных организациях и пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.