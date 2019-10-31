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Артемий Лебедев перечислил деньги на строительство «Новых берегов» под Пензой

14:25 | 31.10.2019 | Общество

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Пенза, 31 октября 2019. PenzaNews. Российский дизайнер, бизнесмен и блогер Артемий Лебедев перечислил деньги на строительство арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области.

Артемий Лебедев перечислил деньги на строительство «Новых берегов» под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это ребята, которые мне бесконечно понравились своим подходом. Они строят некий загородный коттеджный поселок, так сказать, в котором они собираются поселить инвалидов — людей, которые максимально не обеспечивают сами себя, которые не могут выйти из квартиры и которым может быть хорошо, только если они будут жить в некоем месте, где, во-первых, они будут с каким-то другими людьми с похожими проблемами, во-вторых, о них будут централизованно заботиться», — пояснил Артемий Лебедев в одном из видео на своем YouTube-канале.

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По его словам, ему импонирует то, что создатели «Новых берегов» «не просто сидят и клянчат деньги», а занимаются конкретным делом.

«Желаю ребятам удачи. Буду поддерживать и их, и аналогичные проекты и впредь», — сказал бизнесмен.

В свою очередь инициатор проекта «Новые берега», учредитель и исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, комментарий которой включен в видео, уточнила, что Артемий Лебедев пожертвовал на проект 113 тыс. рублей.

«На самом деле это очень важное и знаковое событие даже не из-за денег, а из-за того, что такой человек поддерживает наше начинание», — сказала она.

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