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Пятилетие пензенского «Квартала Луи» отметят благотворительным концертом

11:08 | 13.10.2019 | Общество

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Пенза, 13 октября 2019. PenzaNews. Концерт, приуроченный к пятилетию центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи», на базе которого лишенные родительской заботы молодые люди могут жить, получать образование и работать, пройдет в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 1 ноября.

Пятилетие пензенского «Квартала Луи» отметят благотворительным концертом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Средства от продажи билетов планируется направить на создание арт-поместья для людей инвалидностью «Новые берега», строительство которого ведется в селе Богословка.

Фоторепортаж

Строительство арт-поместья «Новые берега»

«Мы почти год возводили на средства жертвователей несколько домов. В два из них 26 ноября заедут первые жители. Люди с инвалидностью из разных точек России рассчитывают на нас. Мы ускоряем стройку, а для этого нуждаемся в деньгах. Ждут семьи, в которых есть дети-инвалиды, взрослые с инвалидностью, сироты из специализированных детских домов», — написала на своей странице в Facebook инициатор проектов «Квартал Луи» и «Новые берега», член Общественной палаты России Мария Львова-Белова.

Она сообщила, что в благотворительном концерте примут участие известные люди, в том числе актеры, журналисты, общественники, бизнесмены и политики.

Купить билеты на мероприятие можно в кассе учреждения или через интернет. Их цена составляет 200, 300 и 1 тыс. рублей.

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