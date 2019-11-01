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Между Пензой-I и станцией Селикса начала курсировать электричка

12:50 | 01.11.2019 | Общество

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Пенза, 1 ноября 2019. PenzaNews. Новый пригородный поезд начал курсировать между станциями Пенза-I и Селикса в пятницу, 1 ноября.

Между Пензой-I и станцией Селикса начала курсировать электричка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он запущен акционерным обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» по соглашению с правительством Пензенской области на условиях субсидирования из регионального бюджета.

В основном электричка предназначена для жителей поселка Монтажный и города Заречного, у которых теперь появилась возможность добраться до центра Пензы и обратно менее чем за 20 минут.

Это значительно быстрее, чем с помощью автобусов и маршруток, которые после закрытия Бакунинского моста на реконструкцию нередко попадают в заторы.

Полный билет на электричку стоит 29 рублей 80 копеек. Купить его можно как в кассе, так и непосредственно в вагоне.

В пути предусмотрено две остановки — в районе Пензы-II и 720 км, который располагается в нескольких минутах ходьбы от одного из КПП Заречного.

Как сообщил пресс-секретарь АО «Башкортостанская ППК» Сергей Спатар, график движения составлен с ориентацией на маятниковую трудовую миграцию, чтобы утром люди могли добраться на работу и учебу, а вечером — домой.

Время отправления электрички с железнодорожного вокзала Пенза-I — 7.27, прибытия на станцию Селикса — в 7.43.

Расписанием предусмотрено, что ровно через 10 минут электричка уходит обратно. Путь до Пензы длится с 7.53 до 8.10.

Вечером со станции Пенза-I электричка будет отходить в 17.35, прибывать к месту назначения в 17.51, а в обратном направлении путь займет период с 18.03 до 18.20.

По мнению заместителя министра – начальника управления транспортного обслуживания Минпрома Пензенской области Сергея Буйлова, жители Заречного и Пензы должны оценить удобство данного вида транспорта.

Он обратил особое внимание на то, что отдельные категории пассажиров могут воспользоваться льготами.

«Дети до 5 лет ездят бесплатно, от 5 до 7 лет со льготой. Также предусмотрен законом Пензенской области льготный проезд ветеранов труда и ветеранов военной службы, что немаловажно. […] Плюс студенты. Плюс учащиеся школ», — пояснил Сергей Буйлов.

На первоначальном этапе электричка будет ходить в четырехвагонном варианте.

При увеличении количества пассажиров планируется рассмотреть вопрос о включении в состав дополнительных вагонов.

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