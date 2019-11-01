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Более половины респондентов при заболевании занимаются самолечением — опрос

18:03 | 01.11.2019 | Общество

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Пенза, 1 ноября 2019. PenzaNews. Более половины респондентов в случае заболевания лечатся самостоятельно. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 29 сентября по 31 октября 2019 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

Более половины респондентов при заболевании занимаются самолечением — опрос

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вопрос звучал следующим образом: «Что Вы обычно делаете, когда заболеваете?»

Отвечая на него, вариант «Обращаюсь в государственную больницу» выбрали 25% участников опроса (125 пользователей), «Обращаюсь в платную клинику» — 12,2% (61 пользователь), «Ничего не делаю, все пускаю на самотек» — 4,4% (22 пользователя), «Обращаюсь к народным целителям, нетрадиционной медицине», — 0,8% (4 пользователя).

Затруднились с ответом 2,4% респондентов (12 пользователей).

В ходе другого опроса, который проводился на сайте ИА «PenzaNews» с 29 августа по 28 сентября 2019 года, около четверти его участников сообщили, что никогда не проходили диспансеризацию.

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