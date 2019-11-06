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В Пензе 15 ноября выберут, какую общественную территорию надо благоустроить в 2020 году

19:04 | 06.11.2019 | Общество

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Пенза, 6 ноября 2019. PenzaNews. Голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году по программе формирования современной городской среды, состоится в Пензе в пятницу, 15 ноября. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

В Пензе 15 ноября выберут, какую общественную территорию надо благоустроить в 2020 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что всего в бюллетень будет включено более 40 объектов, при этом по сравнению с предыдущими годами голосование планируется провести по иному принципу.

«Жители смогут проголосовать за одну конкретную территорию», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы в среду, 6 ноября.

Юрий Ильин напомнил, что ранее можно было выбирать несколько объектов для благоустройства, которые ранжировались в зависимости от числа набранных баллов и денежные средства направлялись на реализацию победившего проекта.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», 29 октября Сергей Волков, который на тот момент исполнял обязанности мэра, подписал постановление администрации Пензы о проведении голосования по отбору общественной территории для благоустройства в 2020 году.

Согласно тексту документа, голосование будет организовано по четырем адресам: в администрациях Ленинского, Железнодорожного, Первомайского и Октябрьского районов Пензы 15 ноября с 9.00 до 19.00.

Также оно может проводиться вне участков с выездом мобильных счетных комиссий в организации.

В бюллетени намечено внести 43 объекта.

В их числе — площадь имени В.И. Ленина, Фонтанная и Соборная площади, правый берег набережной реки Суры, скверы имени А.С. Пушкина, Ф.Э. Дзержинского, В.Г. Белинского, территория за дворцом единоборств «Воейков», между улицами Октябрьской, Суворова и Плеханова, а также другие.

Помимо этого, в перечень включены автодром «Вираж», лыжная трасса «Снежинка», мотодром «Сура», парк имени В.Г. Белинского, Привокзальная площадь, улицы Московская, Пушкина, Бакунина и прочие объекты.

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