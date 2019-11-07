Пензенские поисковики приступили к реализации проекта «Наследники победителей» Общество

Пенза, 7 ноября 2019. PenzaNews. Активисты Поискового движения России приступили к реализации проекта «Наследники победителей» в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель регионального отделения движения, заместитель директора школы №37 Лариса Казакова.

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По ее словам, основная задача — привлечь подростков и молодежь к работе по установлению мест гибели и захоронений летного состава в Пензенской области в период с 1941 по 1945 годы, которых, по имеющимся сведениям, насчитывается не менее 14.

Лариса Казакова пояснила, что проект предполагает исследование, сбор информации, сверку данных и учет захоронений.

«Планируется издание «Книги памяти» с данными погибших на территории Пензенской области летчиков. Будут оформлены учетные карточки захоронений. Намечено собрать сведения об авиационных частях, сформированных и дислоцированных в регионе, об учебных заведениях по подготовке специалистов. Данные будут систематизированы и изданы в виде справочного материала», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне запланировано установить мемориальные знаки в местах падения самолетов и памятники летчикам.

Данная инициатива является продолжением проекта «В тылу герои не забыты», который направлен на устранение пробелов в имеющейся информации о воинах, умерших от ран в госпиталях.

Проект «Наследники победителей» будет реализован с использованием средств президентского гранта.