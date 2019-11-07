В Пензе показали, как выглядит двухэтажный поезд изнутри Общество

Пенза, 7 ноября 2019. PenzaNews. Представители акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» продемонстрировали журналистам, как выглядит изнутри двухэтажный поезд, который начнет курсировать между Пензой и Москвой с 8 декабря.

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Он состоит из 14 вагонов.

Один из них — штабной. В нем имеется купе, приспособленное для маломобильного пассажира. Для перемещения по составу в наличии специальное кресло.

Купе оборудовано розетками, регулятором громкости радио, кнопкой вызова проводника. Рядом с полкой сопровождающего есть USB-розетка. Надписи дублируются шрифтом Брайля для слабовидящих пассажиров.

В штабном вагоне можно воспользоваться услугой «Душ в поезде» и гладильной доской на втором этаже.

В новый состав также входит вагон-ресторан.

Он оснащен кухней со специальным лифтом — для готовых блюд и пустой посуды. Предполагается, что это позволит сократить время обслуживания пассажиров.

12 купейных вагонов оборудованы биотуалетами, системами поддержания микроклимата и видеонаблюдения, контейнерами для раздельного сбора мусора.

Как сообщила заместитель начальника куйбышевского филиала АО «ФПК» по экономике и финансам Инна Гаврилова, если в настоящее время фирменный поезд «Сура» рассчитан на 517 мест, то в инновационном подвижном составе их 756.

По ее словам, за счет этого удалось добиться снижения цены: она будет начинаться от 1 тыс. 199 рублей за верхнее место и от 1 тыс. 300 — за нижнее.

«Будет идти варьирование от спроса, потому что у нас применяется динамическое ценообразование», — сказала Инна Гаврилова, добавив, что в стоимость входят предоставление гигиенического набора и комплекта постельного белья, а также доступ к мультимедийному порталу «Попутчик».

Кроме того, она отметила, что двухэтажная «Сура» будет прибывать в Москву на полчаса раньше — в 7.53.

«Поезд наверняка будет востребован», — выразила уверенность замначальника куйбышевского филиала АО «ФПК».