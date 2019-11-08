Сергей Васянин провел аналогию между «Золотым кадровым резервом» и «Лидерами России» Общество

Пенза, 8 ноября 2019. PenzaNews. Исполнительный директор группы компаний «Флагман», бывший руководитель пензенской телерадиокомпании «Экспресс» Сергей Васянин провел аналогию между двумя конкурсами — «Золотой кадровый резерв России XXI века», финалистом которого он стал в 1999 году, и «Лидеры России», в число победителей которого вошел по итогам сезона 2018–2019 годов.

Фото: кадр из видео на YouTube-канале «Лидеры России»

При этом он обратил внимание на роль, которую в формировании резерва управленческих кадров в обоих случаях сыграл Сергей Кириенко, который сейчас занимает пост первого заместителя руководителя администрации президента РФ, а два десятилетия назад был сопредседателем и лидером избирательного блока «Союз правых сил».

«Да, в 1999-м не было столько заявок, не было социальных сетей, не было столько подготовленных управленцев в стране. Но уже тогда конкурс изменил практически все в моей жизни», — написал Сергей Васянин на своей странице в Facebook.

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По его словам, благодаря проекту он получил приглашение на работу от губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, возможность в 21 год стать самым молодым руководителем региональной телекомпании в стране, а также участвовать в образовательных проектах Петра Щедровицкого и пройти обучение в Тольяттинской академии управления.

«И все это стало возможным для выпускника обычной школы маленького городка в Пензенской области», — пояснил Сергей Васянин.

По его мнению, «уже тогда все идеи автора «Лидеров России» работали».

«Родителей не обманешь, 20 лет у них на самом видном месте висит письмо от Кириенко С.В. в рамке. Письмо про их сына», — отметил он.