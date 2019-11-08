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Владимир Керханаджев освободил пост председателя совета ветеранов Пензы

14:21 | 08.11.2019 | Общество

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Пенза, 8 ноября 2019. PenzaNews. Участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, почетный гражданин Пензы Владимир Керханаджев освободил пост председателя городского совета ветеранов.

Владимир Керханаджев освободил пост председателя совета ветеранов Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе отчетно-выборной конференции общественной организации, состоявшейся в пятницу, 8 ноября, в его адрес прозвучало много добрых слов.

Представители власти и соратники отметили большой вклад, который Владимир Керханаджев внес в развитие ветеранского движения и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.

Заместитель главы города Олег Шаляпин вручил ему памятный подарок и благодарственный адрес.

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«Вы прошли нелегкий жизненный путь, достойно справившись со всеми выпавшими на Вашу долю трудностями. Долгие годы Вы возглавляли городской совет ветеранов, были его душой и идейным вдохновителем. Земляки доверили Вам этот пост, зная Вас как человека с высокой гражданской ответственностью, волевого и целеустремленного, обладающего активной жизненной позицией и лидерскими качествами», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что Владимир Керханаджев зарекомендовал себя как человек, неравнодушный к чужим проблемам, умеющий брать на себя ответственность и принимать решения.

«От всей души говорим Вам спасибо за плодотворную деятельность и активную жизненную позицию. Мы искренне гордимся Вами и Вашими заслугами», — цитирует текст благодарственного адреса пресс-служба гордумы.

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