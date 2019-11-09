Вячеслав Ампилогов возглавил совет ветеранов Пензы Общество

Пенза, 9 ноября 2019. PenzaNews. Вячеслав Ампилогов избран председателем пензенского городского совета ветеранов.

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Его кандидатура поддержана в ходе отчетно-выборной конференции общественной организации, состоявшейся в городской администрации 8 ноября, в ходе которой Владимир Керханаджев, возглавлявший совет с 2012 года, заявил о сложении полномочий по состоянию здоровья.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, до последнего времени Вячеслав Ампилогов был председателем организационно-методической комиссии совета ветеранов Ленинского района Пензы.

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Вячеслав Ампилогов родился 25 января 1937 года.

Окончил Рязанское артиллерийское училище.

С 1960 по 1964 годы служил в Группе советских войск в Германии.

Затем был слушателем Пензенского высшего артиллерийского училища, впоследствии — командиром учебной батареи тактических ракет, инженером лаборатории, преподавателем тактики.

С 1983 по 1986 годы преподавал в Национальной академии Алжирской Народной Демократической Республики.

Работал в военном комиссариате Пензенской области, занимался патриотической работой.

Награжден правительственными и ведомственными наградами.

В ветеранском движении Пензы с 1996 года.