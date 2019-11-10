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ФСС выплатит 1 млн. рублей вдове работника пензенского пивзавода «Самко»

10:28 | 10.11.2019 | Общество

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Пенза, 10 ноября 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы взыскал с регионального отделения Фонда социального страхования РФ единовременную страховую выплату в размере 1 млн. рублей в пользу женщины, супруг которой, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, погиб при падении с высоты на пивоваренном заводе «Самко», где он работал.

ФСС выплатит 1 млн. рублей вдове работника пензенского пивзавода «Самко». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, при вынесении решения было учтено, что ранее гибель мужчины признана несчастным случаем на производстве, несмотря на то, что в момент падения работник уже закончил исполнять трудовые обязанности и спускался с лестницы, чтобы идти домой.

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По словам собеседника агентства, женщина также просила суд установить факт ее нахождения у мужа на иждивении и взыскать в ее пользу ежемесячные страховые выплаты в размере около 19 тыс. рублей с 29 марта 2018 года и пожизненно, однако в этом ей было отказано.

«В материалах дела не имеется доказательств, подтверждающих, что доходы женщины в виде получаемой ею пенсии и зарплаты были недостаточны для обеспечения необходимых для жизни потребностей, а также того, что заработная плата умершего супруга являлась для нее постоянным и основным источником средств к существованию. То обстоятельство, что ежемесячный доход супруга превышал ее доход, не может служить основанием для установления факта иждивения. Факт совместного проживания также не может сам по себе являться основанием для установления факта нахождения на иждивении умершего», — пояснил он.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.

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