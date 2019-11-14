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Лариса Казакова представит Пензу на закрытии всероссийской акции «Вахта памяти»

08:55 | 14.11.2019 | Общество

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Пенза, 14 ноября 2019. PenzaNews. Председатель пензенского областного отделения Поискового движения России, заместитель директора школы №37 Лариса Казакова представит регион на мероприятии, посвященном закрытию всероссийской акции «Вахта памяти – 2019», которое пройдет в Архангельске с 14 по 17 ноября.

Лариса Казакова представит Пензу на закрытии всероссийской акции «Вахта памяти». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам Ларисы Казаковой, она планируется поделиться с участниками опытом реализации проекта «В тылу герои не забыты», который направлен на увековечение памяти бойцов и командиров, умерших от ран и болезней в эвакогоспиталях на территории Пензенской области с 1941 по 1945 годы.

Ожидается, что мероприятие объединит около 300 поисковиков из разных регионов страны, которые подведут итоги полевого сезона.

Закрытие «Вахты памяти» является условным событием, поскольку работа в архивах, поиск родственников бойцов и сбор воспоминаний очевидцев ведутся круглый год.

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