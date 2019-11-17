Естественная убыль населения Пензенской области составила около 6 тыс. человек Общество

Пенза, 17 ноября 2019. PenzaNews. Естественная убыль населения составила в Пензенской области по итогам девяти месяцев 2019 года 5 тыс. 935 человек, что меньше, чем за аналогичный период 2018-го, когда показатель достигал 6 тыс. 20 человек. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

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Согласно официальным сведениям, с января по сентябрь 2019 года на свет появились 7 тыс. 822 ребенка, за аналогичный период прошлого года их было на 826 больше — 8 тыс. 648.

За девять месяцев 2019 года умерли 13 тыс. 757 жителей региона, за аналогичный период прошлого года на 911 больше — 14 тыс. 668 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 октября 2019 года на заседании правительства Пензенской области заместитель министра экономики региона Роман Трялин, на тот временно исполнявший обязанности главы ведомства, представил прогноз социально-экономического развития субъекта федерации на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Говоря о демографии, он отметил, что меры по сокращению смертности и положительная тенденция рождаемости не смогут полностью компенсировать естественную убыль населения, в результате чего численность жителей Пензенской области к концу 2022 года сократится на 3% к уровню 2018-го.