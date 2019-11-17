EN
14:10:36 Воскресенье, 17 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Естественная убыль населения Пензенской области составила около 6 тыс. человек

10:04 | 17.11.2019 | Общество

Печать

Пенза, 17 ноября 2019. PenzaNews. Естественная убыль населения составила в Пензенской области по итогам девяти месяцев 2019 года 5 тыс. 935 человек, что меньше, чем за аналогичный период 2018-го, когда показатель достигал 6 тыс. 20 человек. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

Естественная убыль населения Пензенской области составила около 6 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно официальным сведениям, с января по сентябрь 2019 года на свет появились 7 тыс. 822 ребенка, за аналогичный период прошлого года их было на 826 больше — 8 тыс. 648.

За девять месяцев 2019 года умерли 13 тыс. 757 жителей региона, за аналогичный период прошлого года на 911 больше — 14 тыс. 668 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 октября 2019 года на заседании правительства Пензенской области заместитель министра экономики региона Роман Трялин, на тот временно исполнявший обязанности главы ведомства, представил прогноз социально-экономического развития субъекта федерации на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Говоря о демографии, он отметил, что меры по сокращению смертности и положительная тенденция рождаемости не смогут полностью компенсировать естественную убыль населения, в результате чего численность жителей Пензенской области к концу 2022 года сократится на 3% к уровню 2018-го.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе пенсионер получил молоток и мыло вместо заказанного через интернет шуруповерта Покупка двигателя для «BMW X5» через интернет обернулась для кузнечанина потерей денег
Пензенская «Лагуна-УОР» одержала две победы в III туре ЧР по мини-футболу В Пензе пенсионерка лишилась денег, пытаясь закрыть несуществующую заявку на кредит
В ДТП на трассе под Пензой пострадали три человека В Пыркино погиб пешеход
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама