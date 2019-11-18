На площади Ленина начат монтаж главной елки Пензы Общество

Пенза, 18 ноября 2019. PenzaNews. Рабочие начали собирать каркас 25-метровой искусственной елки на площади имени В.И. Ленина в Пензе.

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Монтаж осуществляется в соответствии с инструкцией производителя. Так, в основании конструкции для устойчивости размещены пригрузы в виде бетонных блоков. Сборка ствола, раскосов, диагоналей и соединительных колец ведется ярус за ярусом. При этом особое внимание уделяется креплению элементов.

Согласно данным портала госзакупок, работы в качестве подрядчика выполняет ООО «Артек».

Ранее компания подала единственную заявку на запрос предложений, объявленный МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского», на балансе которого находится елка. Организация выразила готовность установить конструкцию и украсить ее к Новому году за 440 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями заказчика, после того, как будет завершен монтаж каркаса, хвои и декоративного ограждения, на главной елке Пензы необходимо разместить 78 светодиодных игрушек «Снежинка», гирлянду «Звездное небо», макушку, а также около 1 тыс. шаров пяти диаметров: 18 — 80 мм, 42 — 100 мм, 50 — 120 мм, 331 — 150 мм, 304 — 200 мм и 238 — 250 мм.

Весь объем работ требуется выполнить до 1 декабря.