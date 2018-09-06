В пензенском суде разбирались, куда делась старая городская елка и откуда взялась новая Криминал

Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. Старая искусственная елка, которую на протяжении многих лет в преддверии Нового года устанавливали на Фонтанной площади, пока она не пришла в негодность, по-прежнему находится на балансе МУП «Зеленое хозяйство города Пензы». Об этом сообщил инженер-энергетик предприятия Андрей Ухватов в ходе судебного заседания по громкому уголовному делу, в рамках которого вице-мэр Ирина Ширшина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при поиске спонсорских средств на новогодние украшения.

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По его словам, елка лежит на складе, а «руководство думает о том, чтобы списать ее».

«Она заржавела, лакокрасочное покрытие испортилось, болтовые соединения порвались. В общем, опасно ее ставить, но у нас нет заключения экспертной организации», — пояснил Андрей Ухватов, отметив, что из-за этого списать старую елку пока не получается.

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Он добавил, что в устной форме информировал о плачевном состоянии елки своего непосредственного руководителя, однако каких-либо писем в администрацию Пензы о необходимости приобретения новой, по его данным, не направлялось.

Вместе с тем Андрей Ухватов сообщил, что от лица МУПа несколько лет назад направлялись письма в администрацию города с просьбой приобрести игрушки для елки, «но они остались без ответа».

Инженер-энергетик напомнил, что в конце 2016 года в Пензе появилась новая искусственная елка, которая находится на балансе МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского».

При этом за счет каких средств, у кого и в связи с чем она была приобретена, он пояснить не смог.

«Наверное, старая разонравилась всем что ли, я не знаю», — предположил Андрей Ухватов.

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По его словам, в первый раз — в конце 2016 года — установка новой городской елки осуществлялась неизвестными ему лицами, один из которых сказал, что соответствующую услугу парк якобы получил в подарок.

Работник МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» отметил, что после этого установка и демонтаж главного новогоднего символа ложились на плечи муниципального предприятия в рамках договора с парком.

На вопрос о том, откуда на вновь приобретенной елке появились новые игрушки, Андрей Ухватов ответить не смог.

Также он затруднился прокомментировать тот факт, что прежняя елка находится на балансе МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», которое и занималось ее обслуживанием, а новая — передана МАУ «ЦПКиО имени В.Г. Белинского», которое в связи с этим уже несколько раз прибегало к платным услугам муниципального предприятия.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).