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Верхняя часть улицы Московской в Пензе должна стать пешеходной — губернатор

17:07 | 18.11.2019 | Общество

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Пенза, 18 ноября 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев считает, что верхняя часть улицы Московской в Пензе должна стать полностью пешеходной после завершения строительства Спасского кафедрального собора.

Верхняя часть улицы Московской в Пензе должна стать пешеходной — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По верхнему участку улицы Московской: когда собор будет достроен, впоследствии она должна стать пешеходной», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 18 ноября.

Иван Белозерцев напомнил, что в настоящее время вблизи собора завершается благоустройство территории, которая будет открыта для горожан как «единое комплексное общественное пространство».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе 2016 года в ходе слушаний по вопросу организации стоянок и парковочных мест в Пензе Алексей Рябов, занимавший на тот момент пост начальника управления экономического развития городской администрации, озвучил предложение сделать верхнюю часть улицы Московской пешеходной зоной, вернув ей при этом исторический облик.

В феврале того же года было принято решение разрешить стоянку по четным и нечетным дням только по одной из сторон улицы Московской.

В качестве следующего шага предлагалось сформировать дополнительные парковочные зоны, а затем и полностью запретить проезд транспорта, но эти планы так и не были реализованы.

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