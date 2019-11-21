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Начальник пензенского УФСИН и члены ОНК нового созыва обсудили взаимодействие

11:57 | 21.11.2019 | Общество

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Пенза, 21 ноября 2019. PenzaNews. Актуальные вопросы взаимодействия стали главной темой рабочей встречи начальника управления ФСИН России по Пензенской области Владислава Муравьева с членами сформированной в октябре общественной наблюдательной комиссии (ОНК) пятого созыва.

Начальник пензенского УФСИН и члены ОНК нового созыва обсудили взаимодействие

Фото: пресс-служба УФСИН России по Пензенской области

Сначала председатель ОНК Пензенской области Юрий Краснов, который также является заместителем директора ГАУ «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» и руководителем реготделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», представил людей, вошедших в новый состав комиссии.

Он уточнил, что контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания будут осуществлять 12 человек.

В свою очередь Владислав Муравьев проинформировал присутствующих о состоянии дел в уголовно-исполнительной системе Пензенской области.

В ходе встречи стороны наметили план будущей совместной работы, после чего члены ОНК ознакомились с экспозицией музейной комнаты УФСИН, сообщает пресс-служба ведомства.

7 октября 2019 года завершилась масштабная процедура формирования общественных наблюдательных комиссий в 43 регионах России, в том числе в Пензенской области. В результате конкурса в состав ОНК по всей стране прошли 700 человек, или 60,6% от общего числа кандидатов.

В Пензенской области членами общественной наблюдательной комиссии стали 12 человек: Саит Абубакиров, Павел Бачурин, Наталья Дьячкова, Юрий Клейменов, Виталий Комаров, Юрий Краснов, Константин Кулаков, Сергей Мельников, Евгений Пучков, Светлана Сипкина, Елена Соколова и Михаил Шахов.

На организационном заседании Юрий Краснов был избран председателем ОНК Пензенской области, Евгений Пучков — его заместителем, Наталья Дьячкова — секретарем. Определен почтовый адрес комиссии: Пенза, улица Кирова, 51.

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