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В ходе учений отработаны действия по тушению пожара в здании УОР в Ахунах

16:55 | 22.11.2019 | Общество

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Пенза, 22 ноября 2019. PenzaNews. Пожарно-тактические учения проведены в одном из корпусов училища олимпийского резерва в микрорайоне Ахуны города Пензы в пятницу, 22 ноября.

В ходе учений отработаны действия по тушению пожара в здании УОР в Ахунах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По легенде, из-за нарушения правил пожарной безопасности произошло короткое замыкание в кабинете информатики на третьем этаже. Оно стало причиной возгорания. Огонь распространился по отделке и мебели.

Сработала пожарная сигнализация. Работник, обнаруживший возгорание, сообщил о происшествии по телефону 01. Персонал начал эвакуацию учащихся.

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Согласно условиям учений, прибывшие на место пожарные установили, что из окон валит дым, с третьего этажа доносятся крики о помощи. Спасатели проверили возможные места нахождения людей и при помощи трехколенной лестницы эвакуировали их из здания.

Прибывшие по вызову другие подразделения рассредоточились по периметру. В результате предпринятых действий условный пожар был потушен, люди спасены.

«Цели и поставленные задачи достигнуты. Межведомственное взаимодействие при ликвидации ЧС отработано в полном объеме», — прокомментировали итоги учений в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

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