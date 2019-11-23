EN
16:22:59 Суббота, 23 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мария Львова-Белова составила рейтинг слухов о себе

12:18 | 23.11.2019 | Общество

Печать

Пенза, 23 ноября 2019. PenzaNews. Член Общественной палаты России, сопредседатель пензенского регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), инициатор проектов для социальной адаптации людей с инвалидностью «Квартал Луи», «Дом Вероники» и «Новые берега» Мария Львова-Белова составила рейтинг слухов о себе.

Мария Львова-Белова составила рейтинг слухов о себе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Эта неделя была богата слухами обо мне. Веселиться одна над ними не могу, поэтому самыми крутыми делюсь с вами, хорошие мои», — написала она на своей странице в Facebook.

Читайте также

Мария Львова-Белова решила отказаться от мандата депутата гордумы Пензы

Под номером один в списке общественница разместила услышанные в маршрутке слова о том, что «на открытие «Новых берегов» Путин с Медведевым приезжают, а Львова-Белова кредит на 5 млн. взяла, чтобы их встретить».

Вторым пунктом Мария Львова-Белова включила в рейтинг информацию о том, что ей якобы «уже место в Москве предложили», куда она «укатит», бросив свои пензенские проекты.

В топ-3 слухов, по версии инициатора создания коттеджного поселка «Новые берега» в селе Богословка, вошли рассуждения о том, что «Львовой-Беловой столько федеральных денег на стройку выделили, просто ужас», но «в итоге до дела не дошло, а она теперь с людей собирает».

В комментариях к этой записи пользователи соцсети выражают поддержку общественнице и призывают ее не обращать внимания на недоброжелателей.

Загрузка...
Читайте также
В Бековском районе женщина ударила сожителя ножом В Пензе стипендии мэра назначены 20 школьникам и студентам
В Пензе задержаны подозреваемые в серии автоугонов Пензенское правительство распределило гранты на развитие образования
В Пензе 17-летняя девушка стала фигурантом дела о наркотиках Пензенцы завоевали восемь медалей на чемпионате «Абилимпикс»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама