Мария Львова-Белова составила рейтинг слухов о себе Общество

Пенза, 23 ноября 2019. PenzaNews. Член Общественной палаты России, сопредседатель пензенского регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), инициатор проектов для социальной адаптации людей с инвалидностью «Квартал Луи», «Дом Вероники» и «Новые берега» Мария Львова-Белова составила рейтинг слухов о себе.

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«Эта неделя была богата слухами обо мне. Веселиться одна над ними не могу, поэтому самыми крутыми делюсь с вами, хорошие мои», — написала она на своей странице в Facebook.

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Под номером один в списке общественница разместила услышанные в маршрутке слова о том, что «на открытие «Новых берегов» Путин с Медведевым приезжают, а Львова-Белова кредит на 5 млн. взяла, чтобы их встретить».

Вторым пунктом Мария Львова-Белова включила в рейтинг информацию о том, что ей якобы «уже место в Москве предложили», куда она «укатит», бросив свои пензенские проекты.

В топ-3 слухов, по версии инициатора создания коттеджного поселка «Новые берега» в селе Богословка, вошли рассуждения о том, что «Львовой-Беловой столько федеральных денег на стройку выделили, просто ужас», но «в итоге до дела не дошло, а она теперь с людей собирает».

В комментариях к этой записи пользователи соцсети выражают поддержку общественнице и призывают ее не обращать внимания на недоброжелателей.