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Мария Львова-Белова решила отказаться от мандата депутата гордумы Пензы

12:33 | 15.09.2019 | Политика

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Пенза, 15 сентября 2019. PenzaNews. Общественный деятель, учредитель и исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, избранная депутатом Пензенской городской думы седьмого созыва по единому округу от партии «Единая Россия», приняла решение отказаться от мандата.

Мария Львова-Белова решила отказаться от мандата депутата гордумы Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя ИА «PenzaNews» причины такого шага, она назвала в числе основных сложную обстановку в гордуме, где партия власти получила 19 мандатов, КПРФ — 12, по одному — ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», а еще одно место займет самовыдвиженец Жиганша Туктаров, являющийся членом Либерально-демократической партии России.

По словам Марии Львовой-Беловой, в этих условиях нельзя пропускать заседания, что будет для нее затруднительным, поскольку в ноябре планируется в торжественной обстановке с участием высокопоставленных гостей открыть первые дома в арт-поместье «Новые берега», строительство которых ведет возглавляемая ею некоммерческая организация, и на данном этапе проект требует ее непосредственного участия.

Она также обратила внимание на то, что в последнее время столкнулась с большим количеством негатива в свой адрес, в том числе со стороны избранных депутатов, с которым не готова мириться.

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«Политика — это далеко не мое. Предвыборная кампания, собственно, это показала, потому что мне было очень сложно. Это постоянно переступать через себя, постоянно идти на какие-то уступки, это выслушивать огромное количество негатива в свой адрес, неоправданного негатива. Все это отражалось на моей семье. Я приняла решение, что я хочу быть подальше пока от этого всего», — пояснила собеседница агентства.

Мария Львова-Белова отметила, что данное решение оказалось для нее непростым, при этом оно принималось вместе с супругом и детьми.

«Если мне когда-нибудь суждено попасть в политику, значит, это обязательно произойдет. Наверное, чуть позже», — сказала общественница.

Она добавила, что хочет попросить прощения у своих избирателей.

Мария Львова-Белова выразила надежду на то, что они поймут и поддержат ее решение отказаться от депутатского мандата.

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