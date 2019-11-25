В Пензе пройдет форум, посвященный защите прав детей
Печать
Пенза, 25 ноября 2019. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области и правительство региона проведут форум, посвященный вопросам защиты прав несовершеннолетних, в предстоящую среду, 27 ноября.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Мероприятие пройдет в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.
Ожидается, что его участниками станут представители власти, общественности и образовательных организаций.
В центре внимания будут действующие механизмы защиты прав и законных интересов детей, вопросы взаимодействия различных структур при оказании помощи семьям в трудной ситуации, способы выявления проблем и их решения.
Также участники обсудят пути совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.