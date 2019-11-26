«Дорожное строительство» отремонтирует проспект Строителей в Пензе за 191 млн. рублей Общество

Пенза, 26 ноября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице руководителя Максима Иванкина и ООО «Дорожное строительство» в лице директора Жиганши Ибрагимова заключили контракт на ремонт проезжей части и тротуара на проспекте Строителей.

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Его цена составила более 191 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») предусмотрено финансирование из бюджетов трех уровней: федерального — 95,6 млн. рублей, областного — 71,7 млн. рублей и городского — 23,9 млн. рублей.

Контракт с подрядной организацией заключен по результатам электронного аукциона, на который поступила единственная заявка.

Предполагается, что ремонт проезжей части и тротуара будет проведен на участке от путепровода до дома №93 на проспекте Строителей.

Работы должны быть выполнены в период с 1 апреля по 1 августа 2020 года.