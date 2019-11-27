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«Дорожный строитель» отремонтирует улицу Луначарского в Пензе за 67 млн. рублей

10:51 | 27.11.2019 | Общество

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Пенза, 27 ноября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице руководителя Максима Иванкина и ООО «Дорожный строитель» в лице генерального директора Сергея Борисова заключили контракт на ремонт проезжей части и тротуара на улице Луначарского — от улицы Каракозова до проспекта Победы.

«Дорожный строитель» отремонтирует улицу Луначарского в Пензе за 67 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его цена составила около 67 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») предусмотрено финансирование из бюджетов трех уровней: федерального — 33,4 млн. рублей, областного — 25 млн. рублей и городского — 8,4 млн. рублей.

Контракт с подрядной организацией заключен по результатам электронного аукциона, на который поступила единственная заявка.

Работы должны быть выполнены в период с 1 апреля по 1 августа 2020 года.

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