Около 45% респондентов стараются есть здоровью пищу — опрос Общество

Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. 44,8% респондентов стараются есть здоровью пищу. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 1 по 27 ноября 2019 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

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Вопрос звучал следующим образом: «Следите ли Вы за своим питанием, соблюдаете диету или нет?»

Отвечая на него, вариант «Да, соблюдаю рекомендованную врачом диету» выбрали 5,8% участников опроса (29 пользователей), «Да, соблюдаю самостоятельно выбранную диету» — 10% (50 пользователей), «Ем, что хочу, здоровье меня не беспокоит» — 15,8% (79 пользователей), «Ем, что могу себе позволить, нет возможности думать о качестве пищи» — 22,4% (112 пользователей).

Затруднились с ответом 1,2% респондентов (6 пользователей).

В ходе другого опроса, который проводился на сайте ИА «PenzaNews» с 29 сентября по 31 октября 2019 года, более половины его участников сообщили, что лечатся самостоятельно, когда заболевают.