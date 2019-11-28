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Около 45% респондентов стараются есть здоровью пищу — опрос

19:05 | 28.11.2019 | Общество

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Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. 44,8% респондентов стараются есть здоровью пищу. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 1 по 27 ноября 2019 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

Около 45% респондентов стараются есть здоровью пищу — опрос

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вопрос звучал следующим образом: «Следите ли Вы за своим питанием, соблюдаете диету или нет?»

Отвечая на него, вариант «Да, соблюдаю рекомендованную врачом диету» выбрали 5,8% участников опроса (29 пользователей), «Да, соблюдаю самостоятельно выбранную диету» — 10% (50 пользователей), «Ем, что хочу, здоровье меня не беспокоит» — 15,8% (79 пользователей), «Ем, что могу себе позволить, нет возможности думать о качестве пищи» — 22,4% (112 пользователей).

Затруднились с ответом 1,2% респондентов (6 пользователей).

В ходе другого опроса, который проводился на сайте ИА «PenzaNews» с 29 сентября по 31 октября 2019 года, более половины его участников сообщили, что лечатся самостоятельно, когда заболевают.

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