В Пензе анонсирован запуск горячей линии по борьбе с харассментом Общество

Пенза, 29 ноября 2019. PenzaNews. Работа горячей линии по борьбе с харассментом будет организована в Пензе по предложению губернатора Ивана Белозерцева со вторника, 3 декабря. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного правительства.

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Комментируя данную инициативу, специалист государственного автономного учреждения «Многофункциональный молодежный центр» («ММЦ») Радмила Лазько отметила, что студенты смогут заявить о фактах насилия со стороны преподавателей.

«Мы понимаем, что в современном мире такие инциденты имеют место быть», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в доме молодежи Пензы в пятницу, 29 ноября.

Радмила Лазько уточнила, что звонки будут приниматься по номеру: +7 (8412) 52-03-94 с понедельника по пятницу с 15.00 до 17.00.

«Многим это тяжело сделать, многие стесняются, боятся, скрывают свои какие-то проблемы, но если посмотреть на западное общество, стеснений уже никаких нет. Они активно пользуются данной тенденцией и сообщают о правонарушениях каких-то. Это не то что нужно делать, это обязательно, это необходимо делать, чтобы общество знало и боролось, именно противодействовало нарушениям со стороны образовательных организаций», — пояснила она, добавив, что обращения будут приниматься в том числе анонимно.

В свою очередь начальник управления профессионального образования и молодежной политики Минобразования Пензенской области Александр Бочкарев сообщил, что в дополнение к стационарному телефону горячей линии планируется предусмотреть возможность звонка на мобильный номер и отправления информации через мессенджер.

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По словам директора «ММЦ» Олега Куроедова, в перспективе предстоит проанализировать, насколько востребована окажется эта инициатива.

«Наша задача сегодня — снять барьер между чиновниками, руководителями правоохранительных органов. Зачастую молодые люди стесняются, боятся — боятся, что эта информация уйдет не туда, куда нужно», — подчеркнул он.

Олег Куроедов акцентировал внимание на том, что на горячей линии, организованной при содействии общественной организации «Союз молодежи Пензенской области», будут работать не профессионалы и психологи, а волонтеры.

«Это люди — активисты, добровольцы в первую очередь, которые будут отвечать на эти звонки, обрабатывать их уже и передавать в первую очередь в министерство образования и в те органы, которые компетентны ответить на те или иные вопросы», — сказал директор многофункционального молодежного центра.