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Белозерцев призвал создать телефон доверия для студентов после убийства аспирантки Ещенко

10:57 | 18.11.2019 | Общество

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Пенза, 18 ноября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил создать в регионе телефон доверия для студентов после резонансного убийства аспирантки Анастасии Ещенко, в совершении которого обвиняют бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), одного из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова, состоявшего с девушкой в личных отношениях.

Белозерцев призвал создать телефон доверия для студентов после убийства аспирантки Ещенко

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам Ивана Белозерцева, произошедшее «не укладывается в голове».

В ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области 18 ноября губернатор поинтересовался, какие меры на уровне региона были приняты в связи с трагедией в Санкт-Петербурге, пока он находился в отпуске.

Как пояснил заместитель председателя облправительства Олег Ягов, он лично встретился с ректорами всех пензенских вузов и обсудил шаги, которые необходимо предпринять.

«Тем более что [Олег] Соколов два раза приезжал в Пензу. Он участвовал в наших мероприятиях, и, конечно, для нас эта тема очень острая, очень важная, как и для всех субъектов Российской Федерации», — сказал Олег Ягов.

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Эти слова губернатор прокомментировал фразой «собрали и успокоились».

«Такие больные на голову, как этот профессор, они, к сожалению, есть. [...] Побеседовать — одно. А где телефоны доверия? Где работа со студенческими коллективами, студенческой общественностью? Где, где эта работа?» — задался вопросами Иван Белозерцев.

Он потребовал создать условия, при которых у студентов будет возможность без каких-либо опасений сообщить о проблемах во взаимоотношениях с преподавателями или руководством вуза.

«Сделайте телефоны доверия. Подумайте, каким образом это сделать. Через социальную сеть это можно сделать, даже анонимно, чтобы у студента была возможность обратиться к власти, [...] чтобы была возможность разобраться и быстро отреагировать», — поручил пензенский губернатор.

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