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Величина прожиточного минимума в Пензенской области снижена до 9 тыс. 179 рублей

14:44 | 30.11.2019 | Общество

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Пенза, 30 ноября 2019. PenzaNews. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в Пензенской области за III квартал 2019 года установлена в размере 9 тыс. 179 рублей.

Величина прожиточного минимума в Пензенской области снижена до 9 тыс. 179 рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За II квартал она была на 365 рублей больше — 9 тыс. 544.

По отдельным социально-демографическим группам утверждены следующие значения величины прожиточного минимума за III квартал: для трудоспособного населения — 9 тыс. 953 рубля (было 10 тыс. 341), для пенсионеров — 7 тыс. 629 рублей (было 7 тыс. 929), для детей — 9 тыс. 420 (было 9 тыс. 817).

Стоимость потребительской корзины в Пензенской области в среднем на душу населения определена в размере 8 тыс. 582 рублей, что на 340 рублей меньше прежнего уровня, когда она составляла 8 тыс. 922 рубля.

В том числе на продукты питания предусмотрено 4 тыс. 152 рубля (было 4 тыс. 316), на непродовольственные товары — 2 тыс. 204 рубля (было 2 тыс. 291), на услуги — 2 тыс. 226 рублей (было 2 тыс. 315), на расходы по обязательным платежам и сборам — 597 рублей (было 622).

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