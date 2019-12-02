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Пензенских перевозчиков ждут проверки после ДТП с автобусом в Забайкалье

10:29 | 02.12.2019 | Общество

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Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проверить работу транспортных предприятий региона после трагического ДТП в Забайкальском крае, где 1 декабря пассажирский автобус упал с моста в реку, в результате чего погибли 19 человек.

Пензенских перевозчиков ждут проверки после ДТП с автобусом в Забайкалье. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в первую очередь необходимо проконтролировать устранение недостатков, ранее выявленных при проверке технического состояния транспортных средств.

Иван Белозерцев уточнил, что наряду с перевозчиками проверки должны затронуть и другие предприятия, в том числе те, которые отвечают за состояние автопарка скорой помощи.

«Случай произошел трагический. Все должны вздрогнуть, извините за такое слово — вздрогнуть, обратить внимание: а как у нас?» — отметил губернатор в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 2 декабря.

Глава региона призвал не замалчивать проблемные вопросы.

«Надо обострять ситуацию — обострять ситуацию, чтобы у всех руководителей, собственников, у кого транспортные средства, где есть недостатки, под ногами земля горела», — сказал Иван Белозерцев.

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