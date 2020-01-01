Пензенский губернатор предложил принять программу по очистке лесов Общество

Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил принять программу по очистке лесов, расположенных на территории региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Весна, лето, осень [2020 года] — мы должны привести в порядок лесные массивы. Не такие уж там большие деньги», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшего в областном правительстве в понедельник, 2 декабря.

Глава региона добавил, что работы по очистке лесных массивов, в том числе вдоль дорог и в городской черте, должны проводиться наряду с уже реализуемыми отдельными инициативами в сфере благоустройства.

«Там, где сейчас очищаем лес сейчас на Западной поляне и готовим под парковую зону с освещением, с дорожками для пешеходов, для велосипедистов — это один проект. Там, где мы этого не делаем, надо убрать поваленные гнилые деревья так, чтобы лес был чистый», — пояснил Иван Белозерцев.

Он также призвал чиновников проводить субботники вместе с представителями бизнеса.

«Задача: в следующем году леса должны быть чистыми», — подытожил губернатор.