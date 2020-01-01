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Пензенский губернатор предложил принять программу по очистке лесов

12:27 | 02.12.2019 | Общество

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Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил принять программу по очистке лесов, расположенных на территории региона.

Пензенский губернатор предложил принять программу по очистке лесов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Весна, лето, осень [2020 года] — мы должны привести в порядок лесные массивы. Не такие уж там большие деньги», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшего в областном правительстве в понедельник, 2 декабря.

Глава региона добавил, что работы по очистке лесных массивов, в том числе вдоль дорог и в городской черте, должны проводиться наряду с уже реализуемыми отдельными инициативами в сфере благоустройства.

«Там, где сейчас очищаем лес сейчас на Западной поляне и готовим под парковую зону с освещением, с дорожками для пешеходов, для велосипедистов — это один проект. Там, где мы этого не делаем, надо убрать поваленные гнилые деревья так, чтобы лес был чистый», — пояснил Иван Белозерцев.

Он также призвал чиновников проводить субботники вместе с представителями бизнеса.

«Задача: в следующем году леса должны быть чистыми», — подытожил губернатор.

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