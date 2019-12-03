В Пензе родственникам переданы личные вещи двух бойцов, погибших в 1941 году Общество

Пенза, 3 декабря 2019. PenzaNews. Церемония передачи родственникам личных вещей двоих уроженцев Пензенской области, погибших во время Великой Отечественной войны в 1941 году, состоялась в ходе регионального смотра поисковых отрядов, прошедшего в Законодательном собрании в День неизвестного солдата, 3 декабря.

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Хлорница с запиской, написанной красноармейцем Андреем Румянковым из деревни Ключи Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области, вручена его правнучкам Елене Шмелевой и Марии Филиной.

Хрупкий стеклянный предмет, который пролежал в земле 78 лет, обнаружили поисковики из Чувашии 19 июня 2019 года при проведении работ в Ржевском районе Тверской области вблизи села Есинка. Наряду с указанием личных данных бойца в записке говорилось: «Передать Румянковой Агафье Харитоновне».

Вместе с хлорницей родным передана земля с могилы прадеда, который захоронен в Ржевском районе.

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Также в церемонии приняли участие родственницы связиста пензенской 61-й стрелковой дивизии, уроженца Тамалинского района Антона Трубина — Марина и Ирина Наумкины.

Им вручен медальон бойца, найденный при обнаружении санитарного захоронения в районе деревни Маньки Рогачевского района Гомельской области Белоруссии в октябре 2018 года. На протяжении десятилетий Антон Трубин так же, как и Андрей Румянков, числился пропавшим без вести.

Вместе с медальоном родным вручены каска, котелок и телефонная трубка связиста.

После этого участники регионального смотра поисковых отрядов почтили память этих и всех других погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов минутой молчания.