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Пензенские поисковики подвели итоги работы за 2019 год

18:50 | 03.12.2019 | Общество

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Пенза, 3 декабря 2019. PenzaNews. Представители поисковых отрядов Пензенской области провели в 2019 году 13 полевых экспедиций, по результатам которых поднято более 100 останков погибших в годы Великой Отечественной войны солдат и командиров, а также установлены имена 34 человек, числившихся пропавшими без вести. Об этом сообщила председатель реготделения Поискового движения России, заместитель директора школы №37 Лариса Казакова.

Пензенские поисковики подвели итоги работы за 2019 год

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это хороший результат», — отметила она в ходе регионального слета поисковых отрядов, состоявшегося в Законодательном собрании Пензенской области во вторник, 3 декабря.

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Лариса Казакова добавила, что с начала года перезахоронены останки пятерых уроженцев Пензенской области, в том числе одна церемония состоялась в Сердобском районе непосредственно в День неизвестного солдата.

Она напомнила, что в текущем году удалось издать книгу-справочник «В тылу герои не забыты», при подготовке которой выверены списки тех, кто умер от ран и болезней в эвакогоспиталях в Пензенской области.

«Благодаря этому проекту мы установили семь новых памятников тем, кто умер от ран и болезней на территории эвакогоспиталей», — пояснила председатель реготделения Поискового движения России.

По словам Ларисы Казаковой, среди других важных результатов — проведение учебно-тренировочного лагеря, выпуск первого видеофильма о развитии движения в регионе, а также проведение фотовыставки «Война глазами поисковиков».

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Говоря о планах на будущее, она отметила важность реализации проекта «Наследники победителей», в рамках которого планируется выяснить имена всех членов экипажей, погибших во время авиакатастроф, произошедших в годы войны в Пензенской области.

«Наша задача — к 75-летию [Победы в Великой Отечественной войне] провести эту работу», — сказала общественница.

Лариса Казакова добавила также, что пензенские поисковики выступают за создание собственного музея, для которого уже выбрали название — «Свидетели бессмертного подвига».

«Я думаю, что все вместе мы осилим эту задачу», — подытожила она.

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